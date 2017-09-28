Экс-глава Тевризского района вернёт 4,5 млн рублей, похищенных на строительстве дороги
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 28 сентября 2017, 10:57, последнее обновление 28 сентября 2017, 11:04  •  печать

Экс-глава Тевризского района вернёт 4,5 млн рублей, похищенных на строительстве дороги

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Бывший чиновник Вячеслав Тарасов не смог оспорить решение суда, по которому ему необходимо вернуть в бюджет крупную сумму.

Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда отклонила апелляцию Тарасова на приговор Тевризского районного суда. Бывший глава района пытался оспорить выплату 4,5 млн рублей в счёт возмещения ущерба.

Ранее Вячеслава Тарасова признали виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Хищение путём растраты, совершённое в особо крупном размере". В 2012 году чиновник обеспечил победу на аукционе ООО "Каскад" на строительство дороги в одном из жилых микрорайона Тевриза. В контракте фигурировала сумма 15 млн руб., но фактические работы выполнило местное ДРСУ вдвое дешевле. Таким образом была совершена растрата бюджетных средств в размере 7 млн руб.

Часть ущерба Тарасов возместил добровольно, но отказался выплачивать остальную сумму. Но после решения судебной коллегии по гражданским делам экс-чиновнику придётся вернуть все деньги.

Теги  •  #Вячеслав Тарасов #растрата #суд #Тевризский район

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