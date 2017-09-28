Три дома-долгостроя сдадут в этом году

Ситуацию с десятью проблемными домами, в которые омичи вложили свои средства, обсудили в региональном министерстве строительства. До конца текущего года в эксплуатацию планируется ввести три дома.

Здание на проспекте Космическом, 20/7, находится в 90-процентной готовности, подрядчик уже начал запуск тепла. В доме по улице 2-я Дачная - Волховстроя, 1, завершаются отделочные работы, также ведётся монтаж внутренних сетей тепло- и водоснабжения. Первая очередь дома на перекрёстке улиц Куйбышева - Маяковского также готова на 90 %, там продолжаются строительно-монтажные работы и готовится подключение к инженерным сетям.

Что касается других проблемных домов, то, например, дольщикам микрорайона "Академического" в районе Телецентра предложили квартиры на Левобережье. При этом несколько семей готовы ждать своё жильё в Нефтяниках.