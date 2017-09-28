Три дома-долгостроя сдадут в этом году
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 28 сентября 2017, 10:33, последнее обновление 28 сентября 2017, 10:34  •  печать

Три дома-долгостроя сдадут в этом году

Автор:

Часть жилья, возводимого на средства омских дольщиков, находится в высокой степени готовности.

Ситуацию с десятью проблемными домами, в которые омичи вложили свои средства, обсудили в региональном министерстве строительства. До конца текущего года в эксплуатацию планируется ввести три дома.

Здание на проспекте Космическом, 20/7, находится в 90-процентной готовности, подрядчик уже начал запуск тепла. В доме по улице 2-я Дачная - Волховстроя, 1, завершаются отделочные работы, также ведётся монтаж внутренних сетей тепло- и водоснабжения. Первая очередь дома на перекрёстке улиц Куйбышева - Маяковского также готова на 90 %, там продолжаются строительно-монтажные работы и готовится подключение к инженерным сетям.

Что касается других проблемных домов, то, например, дольщикам микрорайона "Академического" в районе Телецентра предложили квартиры на Левобережье. При этом несколько семей готовы ждать своё жильё в Нефтяниках.

Теги  •  #долевое строительство #министерство строительства

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омской области добавят денег на безработных и ремонт дорог  •  сегодня, 11:29
Омич отправился в колонию за перевод иностранцам почти 45 млн рублей  •  сегодня, 11:08
Омича посадили за кражу куртки  •  сегодня, 10:40
"Авангард" выиграл у минского "Динамо" и возглавил дивизион Чернышёва. Обзор матча  •  вчера, 21:47
Омский "Авангард" завершил домашнюю серию победой   •  вчера, 21:35
Рядом с омской мэрией задержали вооружённого преступника  •  вчера, 20:17  •   1
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400