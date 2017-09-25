Прокуратура помогла выплатить предпринимателям Омска долги по госзаказам

Государственные и муниципальные заказчики задолжали по контрактам около 110 миллионов рублей.

По сведениям пресс-службы прокуратуры Омской области, представления внесены в центральные районные больницы Саргатского, Кормиловского, Черлакского и Оконешниковского районов. За неверное установление сроков оплаты контрактов, заключаемых с субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями, по инициативе прокуроров к административной ответственности привлечены пять должностных лиц заказчиков.

В роддоме № 2 оштрафовали на 30 тысяч рублей должностное лицо, по вине которого у единственного поставщика превысили установленный объём закупок. Подобные нарушения по превышению объёма закупок у единственного поставщика установлены прокурорами в центральных районных больницах Большеуковского, Полтавского, Шербакульского, Оконешниковского, Марьяновского, Москаленского, Знаменского и Черлакского районов. Семь должностных лиц оштрафованы на общую сумму 205 тысяч рублей.

Задолженность по госконтрактам с помощью таких мер снизилась на сумму около 110 миллионов рублей, из них на 43 миллиона - по контрактам медучреждений региона.