Прокуратура помогла выплатить предпринимателям Омска долги по госзаказам
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 сентября 2017, 11:11  •  печать

Прокуратура помогла выплатить предпринимателям Омска долги по госзаказам

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Государственные и муниципальные заказчики задолжали по контрактам около 110 миллионов рублей.

По сведениям пресс-службы прокуратуры Омской области, представления внесены в центральные районные больницы Саргатского, Кормиловского, Черлакского и Оконешниковского районов. За неверное установление сроков оплаты контрактов, заключаемых с субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями, по инициативе прокуроров к административной ответственности привлечены пять должностных лиц заказчиков.

В роддоме № 2 оштрафовали на 30 тысяч рублей должностное лицо, по вине которого у единственного поставщика превысили установленный объём закупок. Подобные нарушения по превышению объёма закупок у единственного поставщика установлены прокурорами в центральных районных больницах Большеуковского, Полтавского, Шербакульского, Оконешниковского, Марьяновского, Москаленского, Знаменского и Черлакского районов. Семь должностных лиц оштрафованы на общую сумму 205 тысяч рублей.

Задолженность по госконтрактам с помощью таких мер снизилась на сумму около 110 миллионов рублей, из них на 43 миллиона - по контрактам медучреждений региона.

Теги  •  #госконтракт #нарушение #прокуратура

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