Омичи не хотят дружить с начальством ради выгоды
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 28 сентября 2017, 09:53, последнее обновление 28 сентября 2017, 10:06  •  печать

Омичи не хотят дружить с начальством ради выгоды

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Мнения работающих омичей разделились: одни позитивно относятся к дружбе на работе и заводят дружбу с коллегами, другие, наоборот, настроены нейтрально, предпочитая просто поддерживать отношения, но не дружить.

Служба исследований "Зарплата.ру" провела очередной опрос среди омичей и выяснила, как они относятся к дружбе на работе. Так, треть опрошенных руководителей считают, что это дружба "с душком", а четверть, напротив, готовы дружить со своими подчинёнными. Между тем ради выгоды дружить с начальником готовы только 5 % омских специалистов. 16 % считают, что водить дружбу с начальником недопустимо. В то же время 44 % опрошенных отметили, что общаются с коллегами только на корпоративах, а 32 % проводят свободное время вместе.

Среди тех, кто не хочет проводить время с коллегами, самый популярный вариант ответа (73 %) - "лучше побуду в это время с семьей". 13 % не ходят на встречи с коллегами, потому что не хотят обсуждать рабочие моменты, а 7 % рады пообщаться с коллегами, но их просто никуда не зовут.

Теги  •  #зарплата #опрос #работа

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Комментарии
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Макс Павлов  •  28 сентября 2017, 11:03

На работе должны быть рабочие отношения и субординация, иначе будет разброд и шатания, хотя и бывают исключения :) .

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Виктория Прищепова  •  28 сентября 2017, 10:10

Тут, наверное, как получится. Кому-то повезет найти друзей на работе, кому-то нет.

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