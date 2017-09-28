Омичи не хотят дружить с начальством ради выгоды

Мнения работающих омичей разделились: одни позитивно относятся к дружбе на работе и заводят дружбу с коллегами, другие, наоборот, настроены нейтрально, предпочитая просто поддерживать отношения, но не дружить.

Служба исследований "Зарплата.ру" провела очередной опрос среди омичей и выяснила, как они относятся к дружбе на работе. Так, треть опрошенных руководителей считают, что это дружба "с душком", а четверть, напротив, готовы дружить со своими подчинёнными. Между тем ради выгоды дружить с начальником готовы только 5 % омских специалистов. 16 % считают, что водить дружбу с начальником недопустимо. В то же время 44 % опрошенных отметили, что общаются с коллегами только на корпоративах, а 32 % проводят свободное время вместе.

Среди тех, кто не хочет проводить время с коллегами, самый популярный вариант ответа (73 %) - "лучше побуду в это время с семьей". 13 % не ходят на встречи с коллегами, потому что не хотят обсуждать рабочие моменты, а 7 % рады пообщаться с коллегами, но их просто никуда не зовут.