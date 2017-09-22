"Директор" омской фирмы отдаст свою зарплату государству

Как сообщает областная прокуратура, мировым судьёй вынесен обвинительный приговор омичу, который передал свой паспорт для регистрации на его имя компании - ООО "Дельта Плюс".
- В суде установлено, что 19 января 2016 года гражданин за денежное вознаграждение в размере пяти тысяч рублей предоставил свой паспорт для образования юридического лица. Получив от заинтересованного человека пакет документов, он предоставил их в налоговый орган для регистрации фирмы. При этом намерений управлять созданной организацией у него не было, - добавили в надзорном ведомстве.
За фиктивное руководство фирмой омич был приговорён к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 15 % из заработной платы в доход государства.
Интересно было бы узнать, какой ущерб нанесли государству настоящие хозяева фирмы, ведь явно не так просто открылся этот факт.