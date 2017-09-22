"Директор" омской фирмы отдаст свою зарплату государству

Омич отдал свой паспорт, чтобы на него фиктивно была зарегистрирована компания. За это суд назначил ему 10 месяцев исправительных работ.

Как сообщает областная прокуратура, мировым судьёй вынесен обвинительный приговор омичу, который передал свой паспорт для регистрации на его имя компании - ООО "Дельта Плюс".

- В суде установлено, что 19 января 2016 года гражданин за денежное вознаграждение в размере пяти тысяч рублей предоставил свой паспорт для образования юридического лица. Получив от заинтересованного человека пакет документов, он предоставил их в налоговый орган для регистрации фирмы. При этом намерений управлять созданной организацией у него не было, - добавили в надзорном ведомстве.

За фиктивное руководство фирмой омич был приговорён к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 15 % из заработной платы в доход государства.