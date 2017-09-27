Омский "Сладонеж" наказали за контрафактный "Хуторок"
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 27 сентября 2017, 16:11, последнее обновление 27 сентября 2017, 16:16  •  печать

Омский "Сладонеж" наказали за контрафактный "Хуторок"

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Дизайн упаковки конфет "Хуторок из детства" ООО "Сладонеж" Арбитражный суд Омской области посчитал заимствованным у другого производителя кондитерских изделий.

При экспорте конфет в Монголию сотрудники таможни выявили контрафактный товар. Конфеты кондитерской фабрики "Сладонеж" под названием "Хуторок из детства" были чрезвычайно схожи с конфетами "Хуторок" компании АО "АККОНД" из Чувашской республики. Омский "Сладонеж" не является уполномоченным правообладателем на реализацию товаров, маркированных товарным знаком "Хуторок", потому конфеты в упаковке с чужим товарным знаком считается контрафактом.

Производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака Арбитражный суд Омской области посчитал административным правонарушением и по заявлению Омской таможни постановил привлечь ООО "Сладонеж" к ответственности в виде предупреждения.

Напомним, что компанию "Сладонеж" уже ловили на использовании чужого дизайна. Три года назад предприятие уличили в заимствовании дизайна печенья студии Артемия Лебедева.

Теги  •  #Арбитражный суд #Сладонеж #таможня

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