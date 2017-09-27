Омский "Сладонеж" наказали за контрафактный "Хуторок"

При экспорте конфет в Монголию сотрудники таможни выявили контрафактный товар. Конфеты кондитерской фабрики "Сладонеж" под названием "Хуторок из детства" были чрезвычайно схожи с конфетами "Хуторок" компании АО "АККОНД" из Чувашской республики. Омский "Сладонеж" не является уполномоченным правообладателем на реализацию товаров, маркированных товарным знаком "Хуторок", потому конфеты в упаковке с чужим товарным знаком считается контрафактом.

Производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака Арбитражный суд Омской области посчитал административным правонарушением и по заявлению Омской таможни постановил привлечь ООО "Сладонеж" к ответственности в виде предупреждения.

Напомним, что компанию "Сладонеж" уже ловили на использовании чужого дизайна. Три года назад предприятие уличили в заимствовании дизайна печенья студии Артемия Лебедева.