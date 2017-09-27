Омские министры взяли под опеку детей-сирот

В Омской области стартует проект, направленный на социализацию детей-сирот, - "Наставники: не рядом, а вместе!". Участие в нём принимают известные в Омске люди, представители органов государственной власти. Персональными наставниками ребят из детских домов станут министр образования Татьяна Дернова, министр экономики Оксана Фадина, министр труда и социального развития Владимир Куприянов, министр имущественных отношений Борис Смольников, министр финансов Вадим Чеченко, министр культуры Юрий Трофимов и другие.

- У наставников будут подопечные - дети, оставшиеся без попечения родителей. Ими станут как воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, так и несовершеннолетние, проживающие в замещающих семьях. С ними наставники проведут шесть индивидуальных встреч, на которых узнают о трудностях, победах и увлечениях ребят, а также расскажут о том, как они добились успеха, какие были взлеты, как они справлялись с трудностями, - пояснили в региональном министерстве образования.