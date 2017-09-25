Омичи считают, что их лечат не хуже, чем в Москве
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 сентября 2017, 17:01, последнее обновление 25 сентября 2017, 17:02  •  печать

Омичи считают, что их лечат не хуже, чем в Москве

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Из 40 российских городов Омск попал на третье место по уровню удовлетворённости населения качеством медицинского обслуживания.

В сентябре 2017 года специалистами агентства Zoom market среди жителей 40 городов России проведён социологический опрос оценки качества бесплатного медицинского обслуживания. Опрашивалось 8000 респондентов в возрасте от 20 до 61 года. По итогам анкетирования Омск занял третье место, уступив позиции лишь Москве и Краснодару. Об этом сообщает областное правительство.

Такой результат министр здравоохранения Омской области Андрей Стороженко считает закономерным.

- Мы стараемся максимально приблизить медицинскую помощь к нашим жителям. Ежегодно увеличивается количество и профили высокотехнологичных операций, чтобы омичи могли получить необходимую помощь, не выезжая за пределы региона, - добавил Андрей Стороженко.

Добавим, что соседний с Омском Новосибирск занял в рейтинге восьмое место, Томск - двенадцатое, Барнаул - пятнадцатое. Красноярск находится на две позиции ниже - 17 место, Чита на 18 месте, Иркутск - на 21, а Кемерово - на 37 позиции.

Теги  •  #Андрей Стороженко #здравоохранение #рейтинг

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