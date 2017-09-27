Омичей травили хлоридом водорода
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 27 сентября 2017, 12:18, последнее обновление 27 сентября 2017, 12:22  •  печать

Омичей травили хлоридом водорода

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Стационарный пост мониторинга вредных веществ в воздухе зафиксировал присутствие вредного вещества в Советском округе.

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области в постоянном режиме проводит мониторинг атмосферного воздуха на наличие превышения гигиенических нормативов. 10 августа этого года предельно допустимую концентрацию вредного для человека вещества хлорида водорода зафиксировали на стационарном посту № 26, расположенного по улице Заозёрная, 32, Советского района. Как сообщает пресс-служба Минприроды региона, по этому факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье "за несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатаций предприятий, сооружений или иных объектов". Виновному, если его найдут, грозит штраф, сумма которого составляет от 2 до 5 тыс. руб. на физическое лицо и от 20 до 100 тыс. руб. на юридическое лицо. Однако кто отравлял воздух, пока не говорят.

Сейчас эксперты ведут работу в этом направлении, - рассказали корреспонденту "Омск Здесь" в пресс-службе Минприроды. - Под подозрением находится одно предприятие, но пока его вина не доказана, мы не можем озвучить его название.

Однако есть и хорошие новости, на постах по улице Чайковского, 2, Ленинского района 10 августа, а также 22 августа на стационарном посту наблюдения за состоянием атмосферного воздуха № 29, который находится на улице 3-я Любинская, 7, Кировского района, хлористый водород не обнаружен.

Теги  •  #загрязнение воздуха #министерство природных ресурсов и экологии #мониторинг

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