Из-за жары в Омске сохраняется высокий уровень загрязнения воздуха

Уровень загрязнения воздуха превышает норму в несколько раз.

Согласно данным Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы, загрязнение омского воздуха в июле оценивалось как высокое. Из-за неустойчивого характера погоды вредные примеси накапливались по ночам и по утрам почти полмесяца. Основными загрязнителями при этом стали хлороводород и формальдегид.

Самый высокий уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Октябрьском округе, где преобладал формальдегид. В Центральном, Кировском и Ленинском округах наблюдались выбросы хлороводорода, в Советском - хлороводорода и формальдегида. Обнаружены также случаи превышения предельно допустимой концентрации магния, трудноокисляемых органических веществ, азота, фосфата, железа, меди, цинка, марганца, фенолов и пестицидов.

Отметим, что уровень загрязнения воздуха в июне тоже был высоким. По сравнению с июнем экологическая обстановка в Советском округе улучшилась, в Октябрьском и Центральном - ухудшилась, в Кировском и Ленинском - осталась без изменений.