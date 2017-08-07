Из-за жары в Омске сохраняется высокий уровень загрязнения воздуха

Согласно данным Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы, загрязнение омского воздуха в июле оценивалось как высокое. Из-за неустойчивого характера погоды вредные примеси накапливались по ночам и по утрам почти полмесяца. Основными загрязнителями при этом стали хлороводород и формальдегид.
Самый высокий уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Октябрьском округе, где преобладал формальдегид. В Центральном, Кировском и Ленинском округах наблюдались выбросы хлороводорода, в Советском - хлороводорода и формальдегида. Обнаружены также случаи превышения предельно допустимой концентрации магния, трудноокисляемых органических веществ, азота, фосфата, железа, меди, цинка, марганца, фенолов и пестицидов.
Отметим, что уровень загрязнения воздуха в июне тоже был высоким. По сравнению с июнем экологическая обстановка в Советском округе улучшилась, в Октябрьском и Центральном - ухудшилась, в Кировском и Ленинском - осталась без изменений.
Высокий уровень загрязнения - не из-за высокой температуры ж ведь, а из-за вредных производств, которые не устанавливают качественные очистные сооружения и нарушают технологию производства! - Так что нечего пенять на матушку-природу!