Из-за жары в Омске сохраняется высокий уровень загрязнения воздуха
Общество  •   7 августа 2017, 15:27, последнее обновление 7 августа 2017, 15:56  •  печать

Из-за жары в Омске сохраняется высокий уровень загрязнения воздуха

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Уровень загрязнения воздуха превышает норму в несколько раз.

Согласно данным Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы, загрязнение омского воздуха в июле оценивалось как высокое. Из-за неустойчивого характера погоды вредные примеси накапливались по ночам и по утрам почти полмесяца. Основными загрязнителями при этом стали хлороводород и формальдегид.

Самый высокий уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Октябрьском округе, где преобладал формальдегид. В Центральном, Кировском и Ленинском округах наблюдались выбросы хлороводорода, в Советском - хлороводорода и формальдегида. Обнаружены также случаи превышения предельно допустимой концентрации магния, трудноокисляемых органических веществ, азота, фосфата, железа, меди, цинка, марганца, фенолов и пестицидов.

Отметим, что уровень загрязнения воздуха в июне тоже был высоким. По сравнению с июнем экологическая обстановка в Советском округе улучшилась, в Октябрьском и Центральном - ухудшилась, в Кировском и Ленинском - осталась без изменений.

Теги  •  #загрязнение воздуха #запах #Обь-Иртышское УГМС #округ

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Комментарии
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Jack Daniels  •  7 августа 2017, 16:03

Высокий уровень загрязнения - не из-за высокой температуры ж ведь, а из-за вредных производств, которые не устанавливают качественные очистные сооружения и нарушают технологию производства! - Так что нечего пенять на матушку-природу!

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