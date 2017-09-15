В четырёх из пяти округов Омска зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха

Обнародованы данные о состоянии воздуха в Омске в августе текущего года. В четырёх округах города зафиксированы превышения в атмосфере концентрации сероводорода и хлорида водорода.

Как рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, в августе 2017 г. в Омске был отмечен повышенный уровень загрязнения воздуха. Превышенный допустимый уровень концентрации (ПДК) сероводорода был отмечен в Центральном округе, хлорида водорода - в Советском, Ленинском и Кировском округах. Самым чистым в последний месяц лета оказался Октябрьский округ, где был отмечен низкий уровень ПДК. При этом в ведомстве отметили, что в августе 2016 г. в Октябрьском округе отмечался высокий уровень ПДК - тогда речь шла о формальдегиде.