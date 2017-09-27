На омском субботнике "Open Air уборка" хотят привести планету в порядок
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 27 сентября 2017, 11:04, последнее обновление 27 сентября 2017, 12:02  •  печать

На омском субботнике "Open Air уборка" хотят привести планету в порядок

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На "Зелёном Острове" состоится необычный субботник под названием "Open air уборка".

Акция проводится в рамках общегородского субботника, а организаторами выступили "Городской студенческий центр" и "Спортивный город" при поддержке департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации города Омска, совместно с "Творческим объединением молодых". Во время уборки территории "Зелёного острова" для участников состоится ряд развлекательных мероприятий: энергичная зумба от зажигательных "Мандаринок", интеллектуальный фотокросс, веселая уборка и фотоконкурсы, а также розыгрыши призов от партнёров мероприятия.

По окончании акции все участники получат сертификаты, а победителей тематических конкурсов ждут призы от партнеров мероприятия.

Заявки на участие в акции можно присылать на почту: gsc55konf@mail.ru с пометкой "Уборка" до 29 сентября 2017 года. Всю информацию можно узнать в БУ города Омска "Городской студенческий центр", ул. 20-го Партсъезда, д. 32а, тел. 67-33-46. Организаторы просят участников прихватить с собой рабочие перчатки, а необходимый инвентарь будет предоставлен на месте.

"Мы продолжаем развивать добрые и славные традиции! ПКиО "Зелёный остров" стал самой молодёжной спортивной зелёной территорией здоровья, спорта и отдыха для всех омичей! Приведём свою планету в порядок!" - призывает омичей "Городской студенческий центр".

Теги  •  #Городской студенческий центр #Зеленый остров #субботник

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Комментарии
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Игорь Х  •  27 сентября 2017, 11:18

Коммунальщики не способны самостоятельно убрать территорию и приходится выдумывать субботники?

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