Омичи отметят юбилей Путина субботником
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 26 сентября 2017, 10:16, последнее обновление 26 сентября 2017, 10:21  •  печать

Омичи отметят юбилей Путина субботником

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На осенний субботник, который состоится 7 октября, в день рождения президента, по просьбе исполняющего обязанности мэра Сергея Фролова выйдет 50 тысяч омичей.

В рамках месячника по благоустройству и уборке города, состоится субботник, проведение которого намечено на 7 октября. Планируется, что в генеральной уборке Омска примут участие порядка 50 000 человек, которые выполнят очистку дорог, тротуаров, кюветов, газонов, бесхозяйных территорий и мест общего пользования от мусора. Размер территорий, которые предстоит охватить во всех пяти округах, в совокупности составляет свыше четырёх тысяч гектаров. По сообщению пресс-службы мэрии, планируется вывоз не менее пяти тысяч кубических метров мусора, ремонт и покраска ограждений, уборка сухих деревьев и поросли.

Благоустройство территории города в период "месячника чистоты" не должно ограничиваться только уборкой мусора. Планируются осенние посадки деревьев на территории Омска, в том числе на территориях общего пользования, многоквартирных жилых домов, организаций всех форм собственности, - отметил исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов.

Теги  •  #Владимир Путин #Сергей Фролов #субботник

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