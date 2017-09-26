Омичи отметят юбилей Путина субботником

На осенний субботник, который состоится 7 октября, в день рождения президента, по просьбе исполняющего обязанности мэра Сергея Фролова выйдет 50 тысяч омичей.

В рамках месячника по благоустройству и уборке города, состоится субботник, проведение которого намечено на 7 октября. Планируется, что в генеральной уборке Омска примут участие порядка 50 000 человек, которые выполнят очистку дорог, тротуаров, кюветов, газонов, бесхозяйных территорий и мест общего пользования от мусора. Размер территорий, которые предстоит охватить во всех пяти округах, в совокупности составляет свыше четырёх тысяч гектаров. По сообщению пресс-службы мэрии, планируется вывоз не менее пяти тысяч кубических метров мусора, ремонт и покраска ограждений, уборка сухих деревьев и поросли.