В Омске из парка "Зелёный остров" вывезли почти шесть тонн мусора
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 11 сентября 2017, 14:27, последнее обновление 11 сентября 2017, 14:30  •  печать

В Омске из парка "Зелёный остров" вывезли почти шесть тонн мусора

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Во время акции "Зелёная Россия" активисты привели в порядок несколько городских парков.

В минувшую пятницу, 8 сентября, в Дендрологическом саду имени Гензе и парке "Птичья гавань" состоялась генеральная уборка. Сотня омичей пришла в парки, чтобы привести их в порядок.

А в воскресенье, 10 сентября, в парке "Зелёный остров" прошёл молодежный экоквест "Чистые игры". Более 200 человек приняли в нём участие. Участники отвечали на вопросы на тему экологии и соревновались в качестве уборки. В итоге омичи сумели собрать 5,8 тонн мусора.

Теги  •  #дендросад #Зеленый остров #массовая уборка #Птичья гавань

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Комментарии
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soveren11 Эксквайр  •  11 сентября 2017, 15:38

Не слабый, однако, получился флешмобчик, и, что особенно ценно, общественно-полезный и внушительно результативный.

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