В Омске из парка "Зелёный остров" вывезли почти шесть тонн мусора

Во время акции "Зелёная Россия" активисты привели в порядок несколько городских парков.

В минувшую пятницу, 8 сентября, в Дендрологическом саду имени Гензе и парке "Птичья гавань" состоялась генеральная уборка. Сотня омичей пришла в парки, чтобы привести их в порядок.

А в воскресенье, 10 сентября, в парке "Зелёный остров" прошёл молодежный экоквест "Чистые игры". Более 200 человек приняли в нём участие. Участники отвечали на вопросы на тему экологии и соревновались в качестве уборки. В итоге омичи сумели собрать 5,8 тонн мусора.