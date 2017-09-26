Омские полицейские объяснили, как в интернете безопаснее купить машину
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 26 сентября 2017, 17:18, последнее обновление 26 сентября 2017, 17:22  •  печать

Омские полицейские объяснили, как в интернете безопаснее купить машину

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Рассказывая о мошенничестве в интернете, представители УМВД подчеркнули, что интернет-площадка DROM.ru безопаснее Avito.ru, поскольку на ней невозможно разместить фиктивное объявление о продаже автомобиля.

Большая часть мошенничеств в регионе совершается бесконтактно, через интернет и СМС. Зачастую, желая продать или купить автомобиль, граждане ищут объявления на известных сайтах объявлений. Найдя искомое авто, можно стать жертвой мошенничества.

- В Омской области был случай, когда мошенники таким образом выманили у женщины крупную сумму, - заместитель начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области Николай Сергеев. - Она хотела купить автомобиль, но продавец был якобы в Новосибирске. Он просил предоплату, обещая после пригнать ей машину. В итоге женщина перевела сначала 10 тысяч рублей, потом ещё 15. Общая сумма достигла ста тысяч рублей.

Полковник Сергеев подчеркнул, что интернет-площадка DROM.ru безопаснее Avito.ru, так как при размещении объявления на ней необходимо заполнить ряд параметров продаваемого авто. Потому продать с помощью этого сайта несуществующий автомобиль невозможно.

Теги  •  #Авито #автомобиль #мошенничество

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