LIVE: "Осторожно: мошенники! Как избежать обмана?"

Какие виды мошенничества распространены? Кто чаще всего становится жертвой мошенников? Как избежать обмана? На эти и другие вопросы ответят руководители подразделений УМВД РФ по Омской области.
Спикеры: заместитель начальника полиции УМВД России по Омской области Юрий Виноградов, заместитель начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области Николай Сергеев.
Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.