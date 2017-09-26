LIVE: "Осторожно: мошенники! Как избежать обмана?"
LIVE  •  ИА «Омск Здесь» 26 сентября 2017, 13:56, последнее обновление 26 сентября 2017, 14:00  •  печать

LIVE: "Осторожно: мошенники! Как избежать обмана?"

Сегодня, 26 сентября, в 14:30 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция "Осторожно: мошенники! Как избежать обмана?"

Какие виды мошенничества распространены? Кто чаще всего становится жертвой мошенников? Как избежать обмана? На эти и другие вопросы ответят руководители подразделений УМВД РФ по Омской области.

Спикеры: заместитель начальника полиции УМВД России по Омской области Юрий Виноградов, заместитель начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области Николай Сергеев.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.

Теги  •  #live #мошенничество #пресс-центр МКР-Медиа

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