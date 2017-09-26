Омским водителям предложили варианты объезда Юбилейного моста

Мэрия и ГИБДД разработали схему движения транспорта по центру Омска на период закрытия моста через Омь.

В следующую субботу, 7 октября, на капитальный ремонт будет закрыт Юбилейный мост. Движение транспорта и пешеходов там будет прекращено до мая 2018 года. В эти восемь месяцев поток транспорта будет перераспределён в основном на улицы Гагарина, Ленина, а также на левобережные магистрали.

Для того чтобы избежать пробок, на центральных дорогах появятся дополнительные полосы для транспорта. Так, пересечение проспекта Карла Маркса с улицей Лермонтова расширят до четырёх полос при движении со стороны железнодорожного вокзала. Крайняя левая полоса будет использоваться для поворота на площадь Бухгольца. Только эта мера позволит увеличить пропускную способность проспекта Карла Маркса на 30 %. На улице Гусарова организуют третью полосу с возможностью повернуть на ул. Фрунзе. Улица Карла Либкнехта (от Гагарина до Краснофлотской) станет двусторонней.

Красные линии - участок производства работ; зелёные линии - маршруты объезда на период ремонта

Временно меняются фазы работы светофоров на перекрёстках проспекта Карла Маркса с улицами Лермонтова и Думской, улиц 10 лет Октября и Жукова, Герцена и Интернациональной, Гусарова и Фрунзе.

Кроме того, на нескольких участках запретят парковку автомобилей. Уже сейчас нельзя оставлять машину на улице Гагарина, в ближайшее время запрещающие знаки появятся на улицах Гусарова (от Чапаева до Фрунзе), Карла Либкнехта, Тюменская и Краснофлотской (на перекрёстке с Больничным переулком). На этих участках будут работать эвакуаторы, а водителям выпишут административный штраф.

Для пешеходов предусмотрена только одна альтернатива - движение по Комсомольскому мосту.

В администрации Омска понимают, что горожанам понадобится время для того, чтобы привыкнуть к новой схеме движения, и просят относиться с пониманием к ситуации.

Первые дни и даже первая неделя не будут показательными. Движение будет хаотичным, так как люди будут искать для себя новые пути. На второй-третьей неделе движение станет более упорядоченным, - прокомментировал на сегодняшней пресс-конференции замдиректора городского департамента транспорта Вадим Кормилец.

Добавим, что в ходе капремонта железобетонные конструкции Юбилейного моста будут заменены на металлические. Это позволит объекту функционировать ещё 50 лет. Стоимость ремонта превышает 328 млн руб.