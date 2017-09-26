Мост через Омь укрепят железом

В следующие выходные начнутся работы по капитальному ремонту моста по улице Ленина. Генподрядчиком выступает ООО "МостоСтрой-Омск". Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции главный инженер-проектировщик компании Николай Хохлов, после проведения работ Юбилейный мост сможет функционировать ещё около 50 лет.

Основная задача подрядчиков - заменить изношенные конструкции моста: вставку, скрепляющую пролёты, и пролётные строения, которые занимают тротуары. "Эти конструкции в настоящее время железобетонные. Они будут заменены на металлические", - рассказал на сегодняшней пресс-конференции и. о. директора городского департамента строительства Сергей Жуков.

Работы начнутся 7 октября и закончатся ориентировочно в мае 2018 года. Точных сроков мостостроители пока не называют.