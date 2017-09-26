Юбилейный мост будут ремонтировать экс-сотрудники "Мостовика"

О старте работ на Юбилейном мосту рассказали на сегодняшней пресс-конференции. Главному подрядчику - красноярской компании "МостоСтрой" указывали на то, что у него нет достаточного опыта в капитальном ремонте объектов, подобных Юбилейному мосту. Однако представитель подрядчика заявил, что их главный инструмент - это кадры.

Я представляю довольно молодую компанию. Но люди, в которые в ней работают, работали в том числе с Олегом Шишовым и участвовали в строительстве объектов, которые проектировал и строил "Мостовик". Например, мост на остров Русский во Владивостоке, - рассказал главный инженер-проектировщик ООО "МостоСтрой-Омск" Николай Хохлов.

По словам инженера, наличие крена в конструкциях моста было подтверждено в 90-х годах прошлого века. С 1995 года установлено, что летом пролётное строение расширяется под действием высоких температур и в итоге мост заклинивает. И без капремонта Юбилейный мост простоял бы не более десяти лет.