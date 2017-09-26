Юбилейный мост будут ремонтировать экс-сотрудники "Мостовика"
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 26 сентября 2017, 11:46, последнее обновление 26 сентября 2017, 11:46  •  печать

Юбилейный мост будут ремонтировать экс-сотрудники "Мостовика"

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Местное подразделение красноярской компании, получившее подряд на капитальный ремонт моста через Омь, приняло на работу сотрудников обанкроченного НПО "Мостовик".

О старте работ на Юбилейном мосту рассказали на сегодняшней пресс-конференции. Главному подрядчику - красноярской компании "МостоСтрой" указывали на то, что у него нет достаточного опыта в капитальном ремонте объектов, подобных Юбилейному мосту. Однако представитель подрядчика заявил, что их главный инструмент - это кадры.

Я представляю довольно молодую компанию. Но люди, в которые в ней работают, работали в том числе с Олегом Шишовым и участвовали в строительстве объектов, которые проектировал и строил "Мостовик". Например, мост на остров Русский во Владивостоке, - рассказал главный инженер-проектировщик ООО "МостоСтрой-Омск" Николай Хохлов.

По словам инженера, наличие крена в конструкциях моста было подтверждено в 90-х годах прошлого века. С 1995 года установлено, что летом пролётное строение расширяется под действием высоких температур и в итоге мост заклинивает. И без капремонта Юбилейный мост простоял бы не более десяти лет.

Теги  •  #Мостовик #ремонт #Юбилейный мост

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