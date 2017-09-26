В Омске на колонку поставили магнитный замок

На улице 2-я Просёлочная в посёлке Загородном сотрудники омского водоканала установили новую водоразборную колонку со встроенным электронным замком. Теперь набрать из неё воды смогут только те, у кого есть специальный ключ.
- Установка водоразборной колонки с запирающим устройством в этом месте была обусловлена тем, что в летний период из неё производился несанкционированный отбор воды, а также мойка автомобилей, - объяснил директор по производству ОАО "ОмскВодоканал" Галим Шамсутдинов.
Специальный ключ есть у потребителей, которые заключили договор с поставщиком. Теперь, чтобы набрать воду, омичам нужно поднести ключ к щитку. Блокировка замка включится автоматически через три минуты, поэтому при необходимости потребителю придётся повторить манипуляцию.
Отметим, что омский водоканал собирается оборудовать подобными замками ещё десять колонок на окраинах Омска к следующему дачному сезону.
Фото: "ОмскВодоканал"