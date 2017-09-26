В Омске на колонку поставили магнитный замок
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 26 сентября 2017, 12:44, последнее обновление 26 сентября 2017, 12:49  •  печать

В Омске на колонку поставили магнитный замок

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В одном из омских посёлков на водоразборной колонке появился специальный замок. Ключ от него есть только у потребителей "ОмскВодоканала".

На улице 2-я Просёлочная в посёлке Загородном сотрудники омского водоканала установили новую водоразборную колонку со встроенным электронным замком. Теперь набрать из неё воды смогут только те, у кого есть специальный ключ.

- Установка водоразборной колонки с запирающим устройством в этом месте была обусловлена тем, что в летний период из неё производился несанкционированный отбор воды, а также мойка автомобилей, - объяснил директор по производству ОАО "ОмскВодоканал" Галим Шамсутдинов.

Специальный ключ есть у потребителей, которые заключили договор с поставщиком. Теперь, чтобы набрать воду, омичам нужно поднести ключ к щитку. Блокировка замка включится автоматически через три минуты, поэтому при необходимости потребителю придётся повторить манипуляцию.

Отметим, что омский водоканал собирается оборудовать подобными замками ещё десять колонок на окраинах Омска к следующему дачному сезону.

Фото: "ОмскВодоканал"

Теги  •  #замок #колонка #ОмскВодоканал

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