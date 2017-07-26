В деревне Омской области власти закрыли на замок водопроводные колонки

Дачников, которые приезжают на лето в деревню Андреевка, ожидал в этом году сюрприз от местных чиновников. С целью исключить лишнее потребление воды из колонок, стоящих на центральной улице, администрация поселения повесила на них замки. Теперь набрать воды из них можно только в определённое время - в понедельник, среду и пятницу с 15:00 до 16:00. Стоимость литра составляет пять копеек. Правда, по словам омичей, человек, который обладает исключительным правом снимать замки с колонок, появляется редко.

- Конечно, у нас водопровод есть, вода подведена, - рассказала "Омск Здесь" дачница, пожелавшая остаться неизвестной. -Но она такого качества, что пить её невозможно. Извёстка какая-то. Поэтому люди берут воду из колонки, там она лучше. Сама не знаю, почему. Я понимаю, что пять копеек за литр - это чисто символическая стоимость, но как быть людям в выходные дни? В рабочий день он тоже не всегда появляется. У нас есть видеорепортаж оттуда, мы были как раз в то время, когда человек, ответственный за замки, должен был прийти. Но он так и не появился.

В администрации Андреевского сельского поселения уверены, что в произошедшем нет ничего плохого. По словам главы муниципального образования Сергея Ефимова, замки были повешены в целях экономии средств.

- Глупости это всё. Во-первых, у всех в доме есть водопровод, - сообщил "Омск Здесь" глава Андреевского сельского поселения Сергей Ефимов. - Для жителей вода из колонки бесплатная, а дома-то счётчик стоит, то есть надо платить. Люди начали пользоваться не своей водой, которая идёт через счётчик, а в наглую брать из колонки, ведь за воду из них платят компании ЖКХ. Поэтому часть колонок была закрыта. Около домов без водопровода колонки остались. Я не знаю, кто такой умный вам пожаловался. У нас у 90 процентов населения вода у всех в доме, я сам на этой улице живу.

О качестве водопроводной воды в домах жителей чиновник, правда, ничего не сказал.