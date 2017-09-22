Омские чиновники планируют в срок закрыть движение по Юбилейному мосту
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 22 сентября 2017, 12:09, последнее обновление 22 сентября 2017, 12:19  •  печать

Омские чиновники планируют в срок закрыть движение по Юбилейному мосту

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К ремонтным работам приступят с 7 октября.

В ходе сегодняшней пресс-конференции, посвящённой ремонту дорог в Омске, и. о. директора департамента транспорта Вадим Кормилец отметил, что планы по закрытию Юбилейного моста не изменились.

- 7 октября мост планируют закрыть. От департамента строительства сообщений по изменению сроков не поступало, - добавил Вадим Кормилец.

Сейчас администрация города должна согласовывать с Госавтоинспекцией схему движения транспорта после закрытия дорожного объекта. Будет полностью запрещена парковка автомобилей на улицах Гусарова, Карла Либкнехта и Тюменской (вплоть до эвакуации транспортного средства). Кроме того, на соседних магистралях откорректируют работу светофоров - на перекрёстках проспекта Карла Маркса с улицами Лермонтова и Думской, улиц 10 лет Октября и Жукова, Герцена и Интернациональной, Гусарова и Фрунзе. Открыть мост планируют к 30 мая 2018 года.

Теги  •  #Вадим Кормилец #дороги #Юбилейный мост

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