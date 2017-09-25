В Омске улицу Тюменскую снова открыли для транспорта
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 сентября 2017, 11:26, последнее обновление 25 сентября 2017, 11:26  •  печать

В Омске улицу Тюменскую снова открыли для транспорта

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В Омске привели в порядок улицу Тюменскую перед закрытием на ремонт Юбилейного моста.

В Центральном округе Омска завершился ремонт на улице Тюменской. На ней уложили новый асфальт, а также установили новые бордюрные камни. Теперь проезжая часть стала шире - по ней можно пустить полноценное двустороннее движение транспорта.

- Честно скажу, не помню, чтобы проезжая часть улицы Тюменской находилась в таком хорошем состоянии, как сейчас, - рассказал исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов.

Отметим, что улица Тюменская - это кратчайший путь выезда из центральной части города на Фрунзенский мост. Дорогу отремонтировали перед закрытием на капитальный ремонт Юбилейного моста. Также мэрия приводила в порядок ещё несколько центральных улиц, по которым будет проходить объезд.

Теги  •  #дороги #ремонт #Юбилейный мост

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