В Омске улицу Тюменскую снова открыли для транспорта

В Омске привели в порядок улицу Тюменскую перед закрытием на ремонт Юбилейного моста.

В Центральном округе Омска завершился ремонт на улице Тюменской. На ней уложили новый асфальт, а также установили новые бордюрные камни. Теперь проезжая часть стала шире - по ней можно пустить полноценное двустороннее движение транспорта.

- Честно скажу, не помню, чтобы проезжая часть улицы Тюменской находилась в таком хорошем состоянии, как сейчас, - рассказал исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов.

Отметим, что улица Тюменская - это кратчайший путь выезда из центральной части города на Фрунзенский мост. Дорогу отремонтировали перед закрытием на капитальный ремонт Юбилейного моста. Также мэрия приводила в порядок ещё несколько центральных улиц, по которым будет проходить объезд.