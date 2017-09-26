Росприроднадзор уличил "ТГК-11" и "Омский каучук" в сливе в воду опасных отходов
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 26 сентября 2017, 07:31, последнее обновление 26 сентября 2017, 09:57  •  печать

Росприроднадзор уличил "ТГК-11" и "Омский каучук" в сливе в воду опасных отходов

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Надзорным ведомством за нарушение природоохранного законодательства компаниям выписаны штрафы.

Как сообщает региональное Управление Росприроднадзора, после получения информации от отдела надзора за водными ресурсами Нижне-Обского бассейнового водного управления по Омской области, был установлен предельно допустимый слив в воду загрязняющих веществ в составе сточных вод. Надзорное ведомство возбудило дела об административных правонарушениях.

Выявлены и виновники. Ими стали ООО "Лента", ОАО "Омский нефтеперерабатывающий завод "Соцкультбыт", АО "ТГК-11", ОАО "Омскхлебопродукт", ООО "Исток", ПАО "Омский каучук". Компании за сброс в воду опасных для здоровья веществ были привлечены к административной ответственности в размере от 30 до 80 тыс. руб.

- В отношении АО "ТГК-11" и ООО "Исток" исчислен и предъявлен вред, причинённый водному объекту вследствие нарушения водного законодательства в размере 75 611 руб. и 105 040 руб. соответственно, - добавили в Росприроднадзоре.

Теги  •  #загрязнение воды #Омский каучук #Росприроднадзор #ТГК-11

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