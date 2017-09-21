В Омске к зиме почистят ливнёвку

Сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства приведут в порядок ливневую канализацию во время осеннего месячника чистоты.

В Омске во время осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке приведут в порядок ливневую канализацию. Такое распоряжение исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов отдал БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства". Такие работы выполняются вторую осень подряд.

- В зиму город должен уйти с чистыми ливнёвками. Это значительно облегчит нашу работу по подготовке системы водоотведения в весенний период, - объяснил исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов. - Уже сегодня, в сентябре-октябре, мы должны подумать, как будем справляться с половодьем в апреле.

Отметим, что месячник чистоты начался 18 сентября и продлится до 15 октября. На 7 октября намечено проведение городского субботника. В это время будут отремонтированы ограждения, собран и вывезен мусор, покрашены и помыты парапеты, опоры контактной сети электротранспорта и фонари, а также высажены деревья в парках, скверах и на бульварах.