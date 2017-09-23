Омское свиное сало пыталось притвориться "белорусским гостинцем"

Как пояснили в управлении Россельхознадзора по Томской области, внимание инспекторов привлек торговавший на местном рынке в Стежевом предприниматель. Мужчина пытался продать более 300 кг свиного сала под рекламной вывеской "Белорусский гостинец". Инспекторы обратили внимание, что у автомобиля коммерсанта омские номера. Предприниматель сознался в том, что он омич, однако попробовал убедить проверяющих в том, что сало он купил в Челябинской области. Убедить не удалось - документы на сало отсутствовали.

- Возможно, продавец намеренно снял маркировку с продукции, в связи с временным снижением интереса покупателей к продукции из Омского региона, тем самым обезличил продукцию, что является грубым нарушением действующего законодательства, - пояснили в ведомстве.

В итоге все изъятое у омича сало было уничтожено "в присутствии представителя владельца продукции, служащих управления Россельхознадзора по Томской области и незаинтересованных лиц".

Напомним, ситуация с реализацией продуктов из свинины и самого свиноводства в Омской области резко осложнилась в июле текущего года в связи со вспышкой африканской чумы свиней в Саргатском районе. Позже заболевание вышло за пределы его территории. Всего в Омской области зафиксировано 28 очагов, инфицировано три объекта, чума охватила 11 районов и город. У населения отчуждено 14 тыс. 248 голов, на компенсационные выплаты потрачено 110 млн руб.