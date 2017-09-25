Омичам хотят запретить держать дома лаек и крокодилов

В России может появиться реестр, который будет классифицировать, каких животных можно содержать в квартирах, а каких - нет. Об этом пишет "Парламентская газета". Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал хочет внести поправки в законопроект об ответственном обращении с животными. Депутат предлагает создать реестр, в котором будет прописано, какие породы собак могут содержаться дома, какие - в квартирах, а какие - в вольерах.

- Нельзя держать догов в квартире или тех же самых лаек, - утверждает Сергей Фургал. - Лайка не может жить в квартире - ей такая жизнь противопоказана. И для догов замкнутое пространство вредно. Что уж тут говорить о безопасности самих владельцев таких пород.

Также он хочет запретить держать в квартирах экзотических животных. Депутат уверен, что нельзя держать питона в квартире, а крокодилов - в ванной.