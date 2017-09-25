Омичам хотят запретить держать дома лаек и крокодилов
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 сентября 2017, 17:09, последнее обновление 25 сентября 2017, 17:09  •  печать

Омичам хотят запретить держать дома лаек и крокодилов

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Омичей могут коснуться поправки в законе об ответственном обращении с животными.

В России может появиться реестр, который будет классифицировать, каких животных можно содержать в квартирах, а каких - нет. Об этом пишет "Парламентская газета". Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал хочет внести поправки в законопроект об ответственном обращении с животными. Депутат предлагает создать реестр, в котором будет прописано, какие породы собак могут содержаться дома, какие - в квартирах, а какие - в вольерах.

- Нельзя держать догов в квартире или тех же самых лаек, - утверждает Сергей Фургал. - Лайка не может жить в квартире - ей такая жизнь противопоказана. И для догов замкнутое пространство вредно. Что уж тут говорить о безопасности самих владельцев таких пород.

Также он хочет запретить держать в квартирах экзотических животных. Депутат уверен, что нельзя держать питона в квартире, а крокодилов - в ванной.

Теги  •  #животное #квартира #крокодил #питон #собака

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Комментарии
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Иван Грегин  •  25 сентября 2017, 17:33

С крокодилами все понятно, а вот с собаками сложнее. Каким-то породам, конечно, лучше жить в вольерах.

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