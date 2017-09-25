Омские работодатели ищут няньку для собак и чистильщика овощей
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 сентября 2017, 09:16, последнее обновление 25 сентября 2017, 09:50  •  печать

Омские работодатели ищут няньку для собак и чистильщика овощей

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Составлен рейтинг необычных вакансий, востребованных омскими работодателями.

Эксперты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировали вакансии, размещённые в Омске за третий квартал, и составили топ самых интересных и оригинальных предложений за это время.

В топ попала вакансия догситтера - няни для собак. Предложение подходит для всех, кто может брать себе собак на время отсутствия хозяев. В обязанности догситтера входят прогулки, кормление, отправка регулярных фото хозяину и "почесывание пузика и за ушами".

Другая вакансия, поиском которой занимаются работодатели, - коренщик - чистильщик овощей. Работать с краеведческими документами и местными изданиями будет главный специалист по работе с краеведением, а синоптик займётся подготовкой и выпуском метеорологических прогнозов.

- Нестандартные предложения чаще всего встречаются среди предложений для творческих сотрудников и в сфере ИТ, - комментирует руководитель пресс-службы компании HeadHunter по СФО Елана Таращук. - В сфере информационных технологий это логично, так как профессии и новые специализации появляются очень быстро. Что касается творческих профессий, то они могут казаться непривычными ещё и потому, что появляются нечасто на рынке труда. Кроме это, непривычные вакансии можно регулярно встретить и среди предложений для рабочего персонала.

Теги  •  #погода #поиск #работа

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Комментарии
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Валера Петров  •  25 сентября 2017, 10:04

Хотел бы я хотя бы немного поработать догситтером. Чешешь за ушком собаку, так ещё и деньги за это получаешь.

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Антон Никольский  •  25 сентября 2017, 09:35

Кризис кончился видать, раз люди начали большие деньги на домашних животных тратить.

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