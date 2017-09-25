Омские работодатели ищут няньку для собак и чистильщика овощей

Эксперты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировали вакансии, размещённые в Омске за третий квартал, и составили топ самых интересных и оригинальных предложений за это время.

В топ попала вакансия догситтера - няни для собак. Предложение подходит для всех, кто может брать себе собак на время отсутствия хозяев. В обязанности догситтера входят прогулки, кормление, отправка регулярных фото хозяину и "почесывание пузика и за ушами".

Другая вакансия, поиском которой занимаются работодатели, - коренщик - чистильщик овощей. Работать с краеведческими документами и местными изданиями будет главный специалист по работе с краеведением, а синоптик займётся подготовкой и выпуском метеорологических прогнозов.

- Нестандартные предложения чаще всего встречаются среди предложений для творческих сотрудников и в сфере ИТ, - комментирует руководитель пресс-службы компании HeadHunter по СФО Елана Таращук. - В сфере информационных технологий это логично, так как профессии и новые специализации появляются очень быстро. Что касается творческих профессий, то они могут казаться непривычными ещё и потому, что появляются нечасто на рынке труда. Кроме это, непривычные вакансии можно регулярно встретить и среди предложений для рабочего персонала.