В Омске ищут лучших водителей и кондукторов на новые автобусы
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 сентября 2017, 15:38, последнее обновление 25 сентября 2017, 16:38  •  печать

В Омске ищут лучших водителей и кондукторов на новые автобусы

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Набор кондукторов и водителей автобусов категории "Д" для работы на новых автобусах объявлен двумя омскими ПАТП.

Пассажирские предприятия № 7 и № 8 в ближайшее время приобретут в лизинг 30 новых автобусов марки ПАЗ, оборудованных автоматической коробкой передач. Необходимые конкурсные процедуры по приобретению транспорта на условиях финансовой аренды уже проведены. А сейчас, по сообщению пресс-службы мэрии, для работы на новых автобусах предприятиями объявлен набор кондукторов и водителей автобусов категории "Д". Кандидаты должны быть с опытом работы не менее трёх лет и без дорожно-транспортных происшествий за два предыдущих года в своей водительской карьере.

При трудоустройстве соискателям гарантируется полный социальный пакет, медицинское обслуживание, сменный график работы, а также бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, доставка на работу и с работы транспортом предприятия. С более подробной информацией об условиях работы можно ознакомиться на сайтах предприятий: pp-7.ru и pp-8.ru. Приём заявлений будет длиться до 10 октября 2017 года по адресам ул. Нефтезаводская, д. 40 и ул. 2-я Солнечная, д. 27.

Теги  •  #автобус #департамент транспорта #ПАТП

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