Стали известны имена лучших кондукторов омских автобусов

В конкурсе кондукторов пассажирских предприятий победили сотрудники, которые работают на маршрутах № 33, 3, 125 и 79.

В Омске проходит конкурс профессионального мастерства среди кондукторов. Недавно лучших представителей этой профессии выбрали на пассажирских предприятиях № 2 и № 7. В тройку призёров вошли Елена Северинова, Михаил Петров, Людмила Подберезкина, Наталья Шавлина, Людмила Зиманова, Анна Пожильцова и Жанна Черепанова, которые работают на маршрутах № 33, 3, 125 и 79.

- Конкурс проводился по пяти номинациям. Большое внимание комиссии было уделено умению конкурсантов решать конфликтные и неоднозначные ситуации, возникающие при работе с пассажирами, - сообщил директор ОАО "ПАТП-2" Марат Саликов.

Отмечается, что все участники конкурса получили денежные вознаграждения и подарки.

Конкурс кондукторов омских ПАТП впервые был проведён в прошлом году, и он, как отмечают чиновники, оказался востребован среди работников.