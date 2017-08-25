В Омске украсившую салон автобуса кондуктора заставили вернуть его в прежний унылый вид

Как пишет "Комсомольская правда", жертвой суровой дисциплины отечественных пассажироперевозок стала кондуктор Наталья Лушникова. Она начала работать на старом автобусе "Ока" маршрута № 109, на салон которого "без слез взглянуть было нельзя". Вместе с водителем кондуктор привела салон в порядок: отмыли, украсили, купили и приварили котлы для обогрева пассажиров в зимний сезон, поставили в салоне вазочку с конфетами, из которой угощали детей. Сама Наталья Лушникова на работу всегда брала с собой планшет с интернетом, чтобы помогать со справочной информацией пожилым пассажирам - на какой остановке лучше выйти, где больница и так далее. Позже водитель и кондуктор начали включать в салоне музыку. Как выяснилось, наибольшей популярностью у пассажиров пользуется репертуар 50-х годов 20 века. Необычный салон автобуса пассажиры снимали на смартфоны, фотографии быстро разлетелись по интернету.

Однако продолжалось это недолго. "Руководство узнало про наш украшенный автобус - приказали всё снять. Музыку запретили. Мол, не положено. Нас с водителем разделили, меня на другие маршруты перебросили - в основном дачные. В новый НефАЗ я сшила шторки - спасение от палящего солнца. Пассажиры благодарили. Но шторки провисели два дня, их заставили снять", - посетовала Наталья Лушникова. Что касается её прежнего любимца - "Оки" 109-го маршрута, автобус сейчас, по словам Лушниковой, "полностью угроблен". "Ходовая часть вся гремит, свистит. Обогреватели вырваны. Украшения убрали", - рассказала кондуктор.