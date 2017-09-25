В омском летнем лагере детей поили грязной водой из реки

Детский лагерь "Орлёнок" использовал плохо очищенную воду из реки Омь для приготовления еды и в хозяйственно-бытовых целях.

Калачинская межрайонная прокуратура Омской области провела проверку и нашла нарушения в сфере обеспечения безопасности детей при оздоровлении и качества питания в санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного действия "Орлёнок". Установлено, что это учреждение после забора воды из реки Омь проводит её локальную фильтровую очистку, а потом использует для приготовления пищи и в хозяйственно-бытовых-целях.

Подобная деятельность не гарантирует качество воды, поскольку у организации нет санитарно-эпидемиологического заключения о безопасности воды в реке. Прокуратура направила материалы проверки в калачинский отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области.

Также с 2000 года детский лагерь не заключал договор водопользования, поэтому забор воды осуществлялся незаконно. Чтобы устранить нарушения, калачинский межрайонный прокурор внёс руководителю лагеря представление. Сейчас оно находится на рассмотрении.