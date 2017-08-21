В школьных лагерях Омской области экономили на мыле и полотенцах
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 21 августа 2017, 11:33, последнее обновление 21 августа 2017, 14:46  •  печать

В школьных лагерях Омской области экономили на мыле и полотенцах

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Маленькие омичи также были вынуждены есть из тарелок с отбитой эмалью.

Стали известны результаты проверки, проведённой прокуратурой Большеуковского района в детских школьных лагерях. После окончания проверки к ответственности привлечены четыре должностных лица образовательных организаций.

Выяснилось, к примеру, что в Аевской школе неправильно хранились суточные пробы блюд, не было контейнеров для сбора использованной посуды, дети ели из тарелок и пили из бокалов с отбитой эмалью. В Большеуковской средней школе недоставало мыла, а в Белогривской - мыла и полотенец. В этой же школе повара использовали разделочные доски, применение которых запрещено.

По итогам проверки прокурор Большеуковского района внёс руководителям семи образовательных организаций представления. По результатам их рассмотрения четыре должностных лица, ответственных за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Теги  •  #детский лагерь #прокуратура #школа

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