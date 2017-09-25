Клещи в Омской области оказались активны даже в холода
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 сентября 2017, 13:13  •  печать

Клещи в Омской области оказались активны даже в холода

Автор:

В регионе продолжают фиксировать случаи присасывания клещей, переживших ночные заморозки и первый снег.

По последним данным омского Роспотребнадзора, с начала сезона 3883 жителя региона обратились к врачам с жалобами на присасывание клещей, в том числе 1259 детей. Половина из обратившихся (1603 человека) - жители Омска. При этом за неделю число обращений выросло на 98.

На данный момент зарегистрирован 21 случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 19 случаев - клещевым боррелиозом и два случая - гранулоцитарным  анаплазмозом человека. В среднем переносчиками энцефалита являются менее 22 % клещей, боррелий - около 6 %.

Добавим, что активность клещей в сентябре примерно такая же, как в конце весны. Даже первые осенние заморозки не прекращают их жизнедеятельность. Сезон активности клещей заканчивается в октябре-ноябре.

Теги  •  #клещ #Роспотребнадзор

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Евгений Ронин  •  25 сентября 2017, 14:47

Видимо, пока будет плюсовая температура, клещи будут продолжать нападать, так что терять бдительность никак нельзя.

Ответить
Jack Daniels  •  25 сентября 2017, 13:46

Мутируют гады!)) - Дорогие омимчи, не выбрасывайте теплые вещи: возможно, клещи используют их, чтобы пережить холода и продолжать свои нападения на ваших земляков))

Ответить
Последние новости
Освобождён от должности первый губернатор, попавший в список "отставников"  •  сегодня, 17:12
"Авангардовца" Лауту выкупила "Югра"  •  сегодня, 16:42  •   1
Омские школьники станут участниками всероссийского познавательного турне  •  сегодня, 16:29
У казахстанской авиакомпании заканчивается топливо на перелёты из Омска в Астану  •  сегодня, 16:09
В Омской области на работе сгорели двое охранников  •  сегодня, 15:46  •   1
Более полусотни омичек лишились материнского капитала, взяв микрокредит  •  сегодня, 15:42
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400