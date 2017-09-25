Клещи в Омской области оказались активны даже в холода

В регионе продолжают фиксировать случаи присасывания клещей, переживших ночные заморозки и первый снег.

По последним данным омского Роспотребнадзора, с начала сезона 3883 жителя региона обратились к врачам с жалобами на присасывание клещей, в том числе 1259 детей. Половина из обратившихся (1603 человека) - жители Омска. При этом за неделю число обращений выросло на 98.

На данный момент зарегистрирован 21 случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 19 случаев - клещевым боррелиозом и два случая - гранулоцитарным анаплазмозом человека. В среднем переносчиками энцефалита являются менее 22 % клещей, боррелий - около 6 %.

Добавим, что активность клещей в сентябре примерно такая же, как в конце весны. Даже первые осенние заморозки не прекращают их жизнедеятельность. Сезон активности клещей заканчивается в октябре-ноябре.