Омичи за лето стали немного счастливее

Информационно-аналитическая система "Медиалогия" составила августовский рейтинг регионов России, которые чаще всего упоминаются в СМИ в контексте "счастье". На первой строчке рейтинга расположилась Москва - 20,07 % упоминаний. Второе место досталось Санкт-Петербургу - 14,31 %. На третьем месте оказался Крым с разрывом почти на 10 % - 3,83 %.

Омск разместился на 16 строчке рейтинга - 1,18 % упоминаний. Однако можно сказать, что в августе омичи стали "счастливее", чем июле. Тогда Омск оказался на последней, 20 строчке рейтинга с результатом 1,09 %.