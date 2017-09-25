Омичи за лето стали немного счастливее
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 сентября 2017, 12:43, последнее обновление 25 сентября 2017, 12:51  •  печать

Омичи за лето стали немного счастливее

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Омская область вошла в топ регионов, жители которых считают себя счастливыми.

Информационно-аналитическая система "Медиалогия" составила августовский рейтинг регионов России, которые чаще всего упоминаются в СМИ в контексте "счастье". На первой строчке рейтинга расположилась Москва - 20,07 % упоминаний. Второе место досталось Санкт-Петербургу - 14,31 %. На третьем месте оказался Крым с разрывом почти на 10 % - 3,83 %.

Омск разместился на 16 строчке рейтинга - 1,18 % упоминаний. Однако можно сказать, что в августе омичи стали "счастливее", чем июле. Тогда Омск оказался на последней, 20 строчке рейтинга с результатом 1,09 %.

Теги  •  #Крым #Медиалогия #Москва #рейтинг #Санкт-Петербург #счастье

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Комментарии
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Анна Орлова  •  25 сентября 2017, 14:07

По каким критериям эта "Медиалогия" определяла счастье? Просто любопытно.

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