В Омске мультфильмами докажут, что Сибирь - лучшее место в мире

В Омске состоится конкурс детской анимации "СибМульт", победителям которого обещают дипломы и призы. Основными темами станут "Сибирское искусство" и любовь к малой Родине.

Конкурс детской анимации, организованный департаментом культуры мэрии и студией современного искусства "Радужный рисунок", стартовал в Омске и продлится до 7 декабря. Темы конкурса: "Сибирь - лучшее место в мире" (мультфильмы о родном крае, городе, улице, доме), "Сибирское искусство" (свободная тема), специальная номинация и специальный приз от компании-спонсора - "Тепло в доме".

В конкурсе могут принимать участие дети до 13 лет включительно, - рассказала руководитель студии современного искусства "Радужный рисунок" Людмила Аксёнова. - В их числе учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, воспитанники подростково-молодёжных клубов по месту жительства, участники детских киностудий, а также самостоятельные авторы и семейные киностудии.

Как сообщает пресс-служба мэрии, для участия в конкурсе необходимо до 26 ноября представить один или несколько фильмов на любых носителях продолжительностью до 10 минут. Он должен иметь титры с указанием названия фильма; фамилий, имен, отчеств автора (авторов); года выпуска; авторства используемых аудио-, фото- и видеофрагментов. К фильму необходимо приложить заполненную заявку на участие. Работы участников принимаются через файлообменник на электронный адрес sibmult55@inbox.ru или по адресу: ул. 2-я Военная, д. 19.

С 26 ноября по 7 декабря экспертное жюри определит победителей. Награждение дипломами и призами победителей и лауреатов состоится 7 декабря.