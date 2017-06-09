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Сергей Иванов наградил школьников из Омской области
Политика  •   9 июня 2017, 08:20, последнее обновление 9 июня 2017, 08:23  •  печать

Сергей Иванов наградил школьников из Омской области

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Бывший глава администрации президента России Сергей Иванов вручил юным экологам из Омской области переходящий кубок.

В Московской области завершился всероссийский экологический форум Российского движения школьников, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Победу в конкурсе "На старт, эко-отряд РДШ" одержали школьники из Кормиловского района, сформировавшие отряд "Зелёные друзья".

Переходящий кубок победителям вручил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, бывший глава кремлёвской администрации Сергей Иванов.

Юные экологи из Омской области получили путёвки во всероссийский детский центр "Океан".

Теги  •  #Сергей Иванов #экология

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