Сергей Иванов наградил школьников из Омской области

В Московской области завершился всероссийский экологический форум Российского движения школьников, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Победу в конкурсе "На старт, эко-отряд РДШ" одержали школьники из Кормиловского района, сформировавшие отряд "Зелёные друзья".

Переходящий кубок победителям вручил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, бывший глава кремлёвской администрации Сергей Иванов.

Юные экологи из Омской области получили путёвки во всероссийский детский центр "Океан".