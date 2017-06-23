Омские школьники отдохнут в детских центрах "Орлёнок" и "Океан"

Сегодня, 23 июня, две группы омских школьников отправились на отдых в ведущие детские центры России, сообщает пресс-служба правительства Омской области. В "Орлёнке" стартует смена физкультурно-спортивной направленности "От детской игры - к олимпийским вершинам". Путёвку на Чёрное море получили победители и лауреаты всероссийских и региональных конкурсов по развитию и популяризации здорового образа жизни и олимпийского движения. Во время смены будут организованы встречи и мастер-классы с олимпийскими чемпионами. Школьники получат возможность заниматься настольным теннисом, пляжным волейболом, футболом, стритболом, лёгкой атлетикой, плаванием, ориентированием на местности и альпинистской подготовкой.

Юные омичи, победившие в региональных и всероссийских экоконкурсах, примут участие в VII смене во всероссийском детском центре "Океан". Там пройдёт форум "Живи, Земля!" и конференция-конкурс "Жизнь планеты в руках человека!". Программа "Фабрика добрых дел" соберёт детей, проявляющих интерес к социальному творчеству. Любителям океанских глубин предложат программу "Морские сюжеты" с занятиями в лабораториях "Морская кругосветка", экскурсиями на корабли Тихоокеанского флота и парусники Владивостока.