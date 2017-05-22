У омского детсада № 122 появится площадка для особенных детей
Общество  •  22 мая 2017, 11:28  •  печать

У омского детсада № 122 появится площадка для особенных детей

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В Кировском округе Омска будет установлена интегрированная площадка для детей.

У детского сада № 122 на Заречном бульваре в Кировском округе Омска появится интегрированная детская площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели из муниципального бюджета будет выделено 410 тыс. руб.

В микрорайоне, где проживает много молодых семей, сохраняется дефицит детских площадок, а тем более для детей с ограничениями в здоровье, - заявила председатель местного КТОСа Эрика Дорошенко. - В результате реализации проекта будет построена современная интегрированная детская площадка для детей, в том числе и для детей с ограниченными возможностями в возрасте от 1 года до 7 лет, проведено благоустройство и озеленение территории.

Детская площадка будет иметь отдельный вход. Там преподавательский состав детского сада № 122 намерен проводить мероприятия из разработанного комплекса для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Зимой на площадке будет проведён конкурс снежных фигур.

Теги  •  #детская площадка #Кировский округ

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