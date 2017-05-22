У омского детсада № 122 появится площадка для особенных детей

У детского сада № 122 на Заречном бульваре в Кировском округе Омска появится интегрированная детская площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели из муниципального бюджета будет выделено 410 тыс. руб.

В микрорайоне, где проживает много молодых семей, сохраняется дефицит детских площадок, а тем более для детей с ограничениями в здоровье, - заявила председатель местного КТОСа Эрика Дорошенко. - В результате реализации проекта будет построена современная интегрированная детская площадка для детей, в том числе и для детей с ограниченными возможностями в возрасте от 1 года до 7 лет, проведено благоустройство и озеленение территории.

Детская площадка будет иметь отдельный вход. Там преподавательский состав детского сада № 122 намерен проводить мероприятия из разработанного комплекса для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Зимой на площадке будет проведён конкурс снежных фигур.