По омским предприятиям будут водить экскурсии

Старт программе дан в канун Всемирного дня туризма. Она предполагает организацию экскурсий на городские предприятия - как на крупные промышленные центры, так и в малые компании.

Участниками проекта на первом этапе стали одиннадцать предприятий, в том числе омский филиал АО "САН ИнБев", РЖД по Омскому территориальному управлению, ГК "Титан", "Омскводоканал", ООО "Рынок выгодных цен", ООО "Планета-Центр". Как сообщили в пресс-службе мэрии, реестр предприятий будет пополняться.