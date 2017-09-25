По омским предприятиям будут водить экскурсии
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 сентября 2017, 11:59, последнее обновление 25 сентября 2017, 12:03  •  печать

По омским предприятиям будут водить экскурсии

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В городе запустили программу развития промышленного туризма.

Старт программе дан в канун Всемирного дня туризма. Она предполагает организацию экскурсий на городские предприятия - как на крупные промышленные центры, так и в малые компании.

Участниками проекта на первом этапе стали одиннадцать предприятий, в том числе омский филиал АО "САН ИнБев", РЖД по Омскому территориальному управлению, ГК "Титан", "Омскводоканал", ООО "Рынок выгодных цен", ООО "Планета-Центр". Как сообщили в пресс-службе мэрии, реестр предприятий будет пополняться.

Теги  •  #туризм #экскурсия

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  25 сентября 2017, 12:05

Такие экскурсии надо начать с того, чтобы отвезти на все предприятия мэрию, чтобы они посмотрели как люди пашут за гроши и все экскурсии надо сопровождать отдельным рассказом про зарплаты на предприятии.

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