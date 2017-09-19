В Омской области сложился дефицит рабочих рук

По данным областного главного управления государственной службы занятости, в сентябре в региональном банке данных находятся 25,5 тыс. вакансий. Это на 6,2 тыс. больше, чем год назад. 37 % вакантных должностей предназначены для служащих. Также работодатели ждут граждан, обладающих рабочими специальностями.

Добавим, что на учёте в центрах занятости стоят 11 120 безработных. В Омске уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,4 %, в муниципальных районах области - 2 %.