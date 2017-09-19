В Омской области сложился дефицит рабочих рук
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 19 сентября 2017, 17:36, последнее обновление 19 сентября 2017, 17:56  •  печать

В Омской области сложился дефицит рабочих рук

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Работодатели региона в первую очередь ищут специалистов и рабочих.

По данным областного главного управления государственной службы занятости, в сентябре в региональном банке данных находятся 25,5 тыс. вакансий. Это на 6,2 тыс. больше, чем год назад. 37 % вакантных должностей предназначены для служащих. Также работодатели ждут граждан, обладающих рабочими специальностями. 

Добавим, что на учёте в центрах занятости стоят 11 120 безработных. В Омске уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,4 %, в муниципальных районах области - 2 %.

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Комментарии
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Игорь Х  •  19 сентября 2017, 19:13

Очевидно, дело здесь не дефиците рабочих рук, а в уровне зарплат на вакантных должностях.

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