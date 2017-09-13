7 октября Юбилейный мост закроется на ремонт

Из-за капитального ремонта Юбилейного моста через реку Омь движение всех видов транспорта по нему, а также по участкам ул. Ленина (от Щербанёва до Думской и от Партизанской до Лермонтова) будет закрыто с 24:00 7 октября 2017 года и вплоть до 24:00 30 мая 2018 года. Об этом сообщает городская администрация. К 15 сентября для организации объезда в центральной части завершат ремонт 12 дорожных объектов, 10 из них уже отремонтированы.

- Капитальный ремонт моста предусматривает замену отдельных конструктивных элементов пролётного строения, выполнение мероприятий по устранению причин крена фундаментов, лечение бетонных поверхностей и конструкций. Должны быть выполнены работы по замене всех конструктивных элементов мостового полотна, деформационных швов и эксплуатационных устройств. Для обеспечения нормативной долговечности конструкций опор и пролётных строений намечены работы по лечению (защите, восстановлению и т.п.) бетонных частей конструкции и арматуры. Ремонт будет производиться параллельно с демонтажем существующих конструкций моста, - пояснили в мэрии.

Проектная документация капитального ремонта разработана ООО "Сибмост-Стройпроект" по заданию администрации города. Максимальная стоимость работ - 328 млн руб. Добавим, проектом муниципального контракта предусмотрены гарантийные сроки. К примеру, по монолитным и сборным железобетонным конструкциям гарантия составит пять лет, также как и по обустройству (ограждения, дорожные знаки, светофорные объекты и т. д.), по основанию дорожной одежды - шесть.