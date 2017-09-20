На время закрытия Юбилейного моста изменится работа светофоров на соседних улицах
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 20 сентября 2017, 16:25  •  печать

На время закрытия Юбилейного моста изменится работа светофоров на соседних улицах

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Мэрия и ГИБДД разрабатывают схему движения транспорта по центральным улицам Омска, пока на ремонте будет находиться мост через Омь.

Несколько недель остаётся до закрытия на капитальный ремонт Юбилейного моста. Сейчас администрация города согласует с Госавтоинспекцией схему движения транспорта. Так, для облегчения проезда по центру Омска будет введён ряд дополнительных ограничений. Как рассказал сегодня замдиректора департамента транспорта Вадим Кормилец, будет полностью запрещена парковка автомобилей на улицах Гусарова, Карла Либкнехта и Тюменской (вплоть до эвакуации транспортного средства). Кроме того, на соседних магистралях откорректируют работу светофоров - на перекрёстках проспекта Карла Маркса с улицами Лермонтова и Думской, улиц 10 лет Октября и Жукова, Герцена и Интернациональной, Гусарова и Фрунзе. Обо всех изменениях водителей предупредят соответствующие дорожные знаки.

От графика работ на Юбилейном мосту зависит срок окончания благоустройства соседнего объекта - второй очереди улицы Ленина. Пока генподрядчик затрудняется назвать хотя бы примерные даты.

Есть вероятность, что произойдёт синхронизация сдачи улицы со сдачей моста. Многое зависит от погодных условий в том числе, - цитирует замгендиректора СК "ИдеалСтрой" Владислава Черникова "Новый Омск".

Напомним, закрытие Юбилейного моста, по предварительным оценкам, продлится с 7 октября 2017 года по 30 мая 2018 года. После завершения его капремонта на улице Ленина появится новое дорожное полотно.

Теги  •  #Вадим Кормилец #Владислав Черников #движение транспорта #ИдеалСтрой #Юбилейный мост

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