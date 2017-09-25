Тяжелобольная омичка через суд добилась получения квартиры
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 сентября 2017, 10:59, последнее обновление 25 сентября 2017, 11:09  •  печать

Тяжелобольная омичка через суд добилась получения квартиры

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Женщина, страдающей тяжёлой формой хронического заболевания, получила положенное ей по закону жильё только через суд.

По иску прокурора Советского округа города Омска суд обязал предоставить женщине, страдающей тяжёлой формой хронического заболевания, квартиру. В 2012 году она была принята на учёт в качестве нуждающейся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, так как при таком заболевании невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. Однако положенной жилой площадью она так и не была обеспечена.

- По результатам проверки прокурор Советского округа города Омска направил в суд исковое заявление об обязании администрации города предоставить женщине жилое помещение по договору социального найма во внеочередном порядке, - говорится в сообщении облпрокуратуры.

Центральный районный суд Омска удовлетворил требования прокурора в полном объёме. Решение суда в законную силу не вступило.

Теги  •  #жилплощадь #заболевание #иск #суд

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