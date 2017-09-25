Тяжелобольная омичка через суд добилась получения квартиры

По иску прокурора Советского округа города Омска суд обязал предоставить женщине, страдающей тяжёлой формой хронического заболевания, квартиру. В 2012 году она была принята на учёт в качестве нуждающейся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, так как при таком заболевании невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. Однако положенной жилой площадью она так и не была обеспечена.
- По результатам проверки прокурор Советского округа города Омска направил в суд исковое заявление об обязании администрации города предоставить женщине жилое помещение по договору социального найма во внеочередном порядке, - говорится в сообщении облпрокуратуры.
Центральный районный суд Омска удовлетворил требования прокурора в полном объёме. Решение суда в законную силу не вступило.