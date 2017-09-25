Омичи пожаловались на отсутствие отопления при минусовых температурах

Жители города обсуждают в соцсетях перебои с отоплением и его отсутствие, а также регулярные отключения горячей воды.

Сегодня, 25 сентября, в паблике "ЧП Омск" омич пожаловался на то, что три раза в неделю на улицах Волгоградской и Новороссийской происходят регулярные отключения воды и отопления. Автор поста возмущён тем, что на улице очень холодно, поэтому квартира остывает за пару часов.

- Сколько будет продолжаться этот беспредел?! Отключения без предупреждения, отвратительного качества вода, ежегодно при начале отопительного сезона начинаются регулярные отключения. Как вы вообще готовитесь к отопительному сезону, и для чего на две недели летом отключаете горячую воду, если все проблемы всплывают только, как начинается осень! - негодует в паблике автор поста.

Аналогичная ситуация с водой в посёлке Солнечном и в Нефтяниках на улице Никифорова. Кроме того, на отсутствие отопления жалуются жители Чкаловска, проспекта Королёва, Иртышской Набережной, улиц Лукашевича, 50 лет Профсоюзов, Романенко и Тюленина. Также от отсутствия тепла страдают актёры Омского академического театра драмы и зрители, которые сидят в зале в верхней одежде.