Омичи пожаловались на отсутствие отопления при минусовых температурах
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 сентября 2017, 10:48, последнее обновление 25 сентября 2017, 10:53  •  печать

Омичи пожаловались на отсутствие отопления при минусовых температурах

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Жители города обсуждают в соцсетях перебои с отоплением и его отсутствие, а также регулярные отключения горячей воды.

Сегодня, 25 сентября, в паблике "ЧП Омск" омич пожаловался на то, что три раза в неделю на улицах Волгоградской и Новороссийской происходят регулярные отключения воды и отопления. Автор поста возмущён тем, что на улице очень холодно, поэтому квартира остывает за пару часов.

- Сколько будет продолжаться этот беспредел?! Отключения без предупреждения, отвратительного качества вода, ежегодно при начале отопительного сезона начинаются регулярные отключения. Как вы вообще готовитесь к отопительному сезону, и для чего на две недели летом отключаете горячую воду, если все проблемы всплывают только, как начинается осень! - негодует в паблике автор поста.

Аналогичная ситуация с водой в посёлке Солнечном и в Нефтяниках на улице Никифорова. Кроме того, на отсутствие отопления жалуются жители Чкаловска, проспекта Королёва, Иртышской Набережной, улиц Лукашевича, 50 лет Профсоюзов, Романенко и Тюленина. Также от отсутствия тепла страдают актёры Омского академического театра драмы и зрители, которые сидят в зале в верхней одежде.

Теги  •  #вода #Драмтеатр #отключение #отопление

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