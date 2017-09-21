Омская мэрия бесплатно раздала квартиры жителям Москвы, Ташкента и Баден-Бадена

Омичи, не дождавшиеся переселения из аварийного жилья, уехали в другие города, но мэрия нашла их через "Одноклассники".

В Омске завершена программа переселения жителей, чье жильё было признано аварийным до 1 января 2012 года. Как сообщает пресс-служба омской мэрии, сотрудники департамента жилищной политики столкнулись с несколькими трудностями, когда стали предоставлять омичам квартиры вместо аварийного жилья.

Оказалось, что некоторые омичи не дождались переселения и уехали из Омска. Их пришлось разыскивать разными способами, а том числе с помощью "Одноклассников". Через соцсеть нашлась женщина, проживающая в Ташкенте, а также бывшие омичи, уехавшие в Москву, Тобольск и Баден-Баден. Для заключения договоров и получения ключей от новых квартир им пришлось приехать в Омск.

В некоторых случаях сотрудники мэрии выезжают к омичам, которые не могут присутствовать при заключении социального найма. Так, специалисты департамента жилищной политики вместе с сотрудникам департамента общественной безопасности выехали ИК-10 и ЛИУ-2. Отметим, что за время программы по переселению омичей из аварийного жилья было снесено 337 аварийных домов.