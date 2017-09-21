Омская мэрия бесплатно раздала квартиры жителям Москвы, Ташкента и Баден-Бадена
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 21 сентября 2017, 11:07, последнее обновление 21 сентября 2017, 11:10  •  печать

Омская мэрия бесплатно раздала квартиры жителям Москвы, Ташкента и Баден-Бадена

Автор:

Омичи, не дождавшиеся переселения из аварийного жилья, уехали в другие города, но мэрия нашла их через "Одноклассники".

В Омске завершена программа переселения жителей, чье жильё было признано аварийным до 1 января 2012 года. Как сообщает пресс-служба омской мэрии, сотрудники департамента жилищной политики столкнулись с несколькими трудностями, когда стали предоставлять омичам квартиры вместо аварийного жилья.

Оказалось, что некоторые омичи не дождались переселения и уехали из Омска. Их пришлось разыскивать разными способами, а том числе с помощью "Одноклассников". Через соцсеть нашлась женщина, проживающая в Ташкенте, а также бывшие омичи, уехавшие в Москву, Тобольск и Баден-Баден. Для заключения договоров и получения ключей от новых квартир им пришлось приехать в Омск.

В некоторых случаях сотрудники мэрии выезжают к омичам, которые не могут присутствовать при заключении социального найма. Так, специалисты департамента жилищной политики вместе с сотрудникам департамента общественной безопасности выехали ИК-10 и ЛИУ-2. Отметим, что за время программы по переселению омичей из аварийного жилья было снесено 337 аварийных домов.

Теги  •  #аварийное жилье #Москва #переселение #Ташкент

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске не будет дорожать мясо, но повысятся цены на овощи  •  сегодня, 12:52
Минкульт увеличил число бесплатных экскурсий по Омску  •  сегодня, 12:38
Китайцы хотят построить в Омске завод по переработке резины  •  сегодня, 12:09
В Омске пьяный угонщик перепутал газ с тормозом и врезался в многоэтажку  •  сегодня, 11:32  •   1
Омские пожарные выясняют, кто в Осташково спалил дом  •  сегодня, 09:59
Бывшие работники омского "Мостовика" написали обращение к Владимиру Путину  •  сегодня, 08:44
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400