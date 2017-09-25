За год в Омске отремонтировали 214 тротуаров
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 сентября 2017, 10:21, последнее обновление 25 сентября 2017, 11:07  •  печать

За год в Омске отремонтировали 214 тротуаров

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Ремонт тротуаров и проездов в городе выполнен в полном объёме.

В Омске завершён запланированный ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, а также меж- и внутриквартальных проездов на 2017 год. На 100 миллионов рублей удалось привести в порядок все 347 запланированных объектов.

- Асфальтирование мы закончили досрочно. В течение тёплого времени года нам удалось выполнить беспрецедентный объём работ: отремонтировали 214 тротуаров и 133 проезда во всех административных округах, - отметил директор БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" Владимир Казимиров.

Теги  •  #Владимир Казимиров #плановый ремонт #тротуар

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