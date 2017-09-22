В следующем году в Омске отремонтируют самые "убитые" дороги
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 22 сентября 2017, 11:57, последнее обновление 22 сентября 2017, 12:30  •  печать

В следующем году в Омске отремонтируют самые "убитые" дороги

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Долгожданный ремонт начнётся на объездной дороге возле ТЦ "Континент".

Как сообщил сегодня, 22 сентября, на пресс-конференции, посвящённой ремонту омских дорог, главный инженер БУ г. Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" Евгений Алексюк, в следующем году планируется отремонтировать 73 км дорог общей площадью 936 кв. м. В их числе ул. Красный Путь, пр. Маркса, ул. Доковская, Комбинатская, Комарова, 60 лет Победы, объездная дорога у "Континента".

- Ремонт будет проводиться во всех округах, - добавил Алексюк. - На 37 дорогах уже произведена геодезическая съёмка, идёт подготовка проектно-сметной документации.

Добавим, дороги, которые необходимо ремонтировать в следующем году, в ходе голосования выбирали омичи. В нынешнем году в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" в Омске отремонтировано 33 магистрали. Общий объём финансирования составил миллиард рублей.

Чиновники добавляют, что впервые омские полицейские похвалили мэрию за зебры.

- Госавтоинспекция впервые похвалила мэрию за нанесение разметки у общеобразовательных учреждений. Упор при нанесении разметки на пешеходных переходах делался именно на участки с интенсивным движением, также возле школ и детсадов, - подчеркнул и. о. директора департамента транспорта Вадим Кормилец.

Теги  •  #дороги #дорожная разметка #ремонт

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