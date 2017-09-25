В детских садах и школах Омска включили отопление

Школы и детские сады Омска подключены к теплоснабжению на 100 %.

По сообщению пресс-службы городской администрации, таким образом, департамент образования первым из структурных подразделений социального блока муниципалитета справился с поручением исполняющего обязанности мэра Сергея Фролова.

В мэрии утверждают, что на все объекты (школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, подведомственные департаменту образования Омска) подано теплоснабжение, и в 7:00 25 сентября к теплу было подключено свыше 350 объектов.