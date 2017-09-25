В детских садах и школах Омска включили отопление
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 сентября 2017, 10:03, последнее обновление 25 сентября 2017, 10:05  •  печать

В детских садах и школах Омска включили отопление

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Школы и детские сады Омска подключены к теплоснабжению на 100 %.

По сообщению пресс-службы городской администрации, таким образом, департамент образования первым из структурных подразделений социального блока муниципалитета справился с поручением исполняющего обязанности мэра Сергея Фролова.

В мэрии утверждают, что на все объекты (школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, подведомственные департаменту образования Омска) подано теплоснабжение, и в 7:00 25 сентября к теплу было подключено свыше 350 объектов.

Техническим специалистам, которые работают в системе образования, пришлось выходить на объекты в субботу и воскресенье, - отметил исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов. - И с поставленной задачей они справились досрочно. В школы и детские сады подано тепло. В ближайшее время такую же работу завершат на всех учреждения культуры и спорта.

Теги  •  #отопление #Сергей Фролов #тепло

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Комментарии
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Мирослав В-ов  •  25 сентября 2017, 10:38

Так и должно быть, дети в первую очередь, только пораньше бы начинать этот процесс, не ждать, когда станет совсем холодно.

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