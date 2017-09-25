В детских садах и школах Омска включили отопление

По сообщению пресс-службы городской администрации, таким образом, департамент образования первым из структурных подразделений социального блока муниципалитета справился с поручением исполняющего обязанности мэра Сергея Фролова.
В мэрии утверждают, что на все объекты (школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, подведомственные департаменту образования Омска) подано теплоснабжение, и в 7:00 25 сентября к теплу было подключено свыше 350 объектов.
Техническим специалистам, которые работают в системе образования, пришлось выходить на объекты в субботу и воскресенье, - отметил исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов. - И с поставленной задачей они справились досрочно. В школы и детские сады подано тепло. В ближайшее время такую же работу завершат на всех учреждения культуры и спорта.
Так и должно быть, дети в первую очередь, только пораньше бы начинать этот процесс, не ждать, когда станет совсем холодно.