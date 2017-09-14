ОмГАУ погасил половину 20-миллионного долга за тепло

Аграрный университет, рисковавший остаться без отопления, постепенно закрывает свои долги.

Этим летом Омскому государственному аграрному университету грозило отключение от теплоснабжения. АО "Омск РТС" планировало с 10 августа ограничить подачу тепла, однако с приходом осени ситуация изменилась.

Как рассказал представитель "Омск РТС" на сегодняшней пресс-конференции в международном пресс-центре "МКР-Медиа", задолженность ОмГАУ достигла 23 млн руб. Несколькими платежами долг был погашен на 50 %, и в ближайшее время университет намерен полностью закрыть свои обязательства.

Кроме ОмГАУ, крупными должниками в Омске являются Министерство обороны РФ (80 млн руб.), частично обесточенный СКК им. Блинова (5 млн руб.) и санаторий "Рассвет" (3 млн руб.). Общий долг потребителей "Омск РТС" превышает 2 млрд руб.